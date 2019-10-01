Путин ответил на вопрос грузинского журналиста об обязательствах России

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент прилетел в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА «Новости».

«Мы всегда выполняем», – ответил Путин на вопрос грузинского журналиста о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году.

На полях мероприятия российский лидер проведет переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Напомним, между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

Отношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва в 2008 году признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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