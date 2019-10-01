Грузия представила список граждан, ждущих от России 10 млн евро

Грузия, требующая от России выплаты 10 млн евро компенсаций своим депортированным в 2006 году гражданам, представила в ЕСПЧ список пострадавших, заявила министр юстиции Теа Цулукиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В интервью телекомпании «Имеди» Цулукиани сказала, что «Россия потребовала исчерпывающий список пострадавших».

«Мы это представили», – сообщила министр.

«В комитете министров Совета Европы идет процесс исполнения решения Страсбургского суда по этому иску», – заявила Теа Цулукиани.

По ее словам, западные партнеры поддержали Грузию в требовании скорейшего перечисления суммы, чтобы началось ее распределение.

«Следующее рассмотрение данного вопроса состоится в декабре, а не в 2020 году, как настаивала Россия», – сказала глава грузинского минюста.

Страсбургский суд 31 января обязал Россию выплатить компенсации – от 2 до 15 тыс. евро – 1,5 тыс. гражданам Грузии. Грузия изначально рассчитывала, что компенсации получат примерно втрое больше ее граждан.

В 2006 году, в эпоху правления экс-президента Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», в ответ на арест в Тбилиси по обвинению в шпионаже четырех офицеров функционировавшего на тот момент в грузинской столице штаба группы российских войск в Закавказье Москва приняла решение депортировать грузинских нелегальных трудовых мигрантов. Офицеров вскоре при посредничестве ОБСЕ передали российским властям. Россия тогда также прервала транспортное и почтовое сообщение с Грузией. По утверждению Тбилиси, во время процесса депортации из-за ухудшения состояния здоровья умерли четыре грузинских гражданина.

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