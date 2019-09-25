Грузия решила добиться от России выплаты компенсаций в 10 млн евро

Минюст Грузии «предпримет все усилия», чтобы Россия выполнила решение ЕСПЧ о выплате компенсаций депортированным из России в 2006 году гражданам Грузии, заявил заместитель главы ведомства Гоча Лордкипанидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Минюст Грузии «предпримет все усилия», чтобы Россия выполнила решение ЕСПЧ о

Он сказал об этом грузинским журналистам в связи с тем, что мониторинговый комитет Комитета министров Совета Европы изучает вопрос имплементации решения Страсбургского суда по этому делу, решение по которому было принято в январе и предусматривало выплату Россией в течение трех месяцев 10 млн евро.

Трехмесячный срок истек 1 мая, после чего Грузия запросила от СЕ провести мониторинг, сказал он.

«Как только срок истек и Россия нарушила его, то мы потребовали внести этот вопрос в повестку дня комитета министров, так как именно этот орган отвечает за исполнение вердиктов ЕСПЧ», – сообщил Гоча Лордкипанидзе.

«Мы работаем, чтобы решение комитета Министров было основано на принципе безусловного обязательства для России выплатить компенсации, мы имеем полную поддержку», – заявил он.

«Интересы депортированных должны быть удовлетворены, им должны быть зачислены компенсации», – заявил заместитель министра.

Страсбургский суд 31 января обязал Россию выплатить компенсации – от 2 до 15 тыс. евро – 1,5 тыс. гражданам Грузии. Грузия изначально рассчитывала, что компенсации получат примерно втрое больше ее граждан.

В 2006 году, в эпоху правления экс-президента Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», в ответ на арест в Тбилиси по обвинению в шпионаже четырех офицеров функционировавшего на тот момент в грузинской столице штаба группы российских войск в Закавказье Москва приняла решение депортировать грузинских нелегальных трудовых мигрантов. Офицеров вскоре при посредничестве ОБСЕ передали российским властям. Россия тогда также прервала транспортное и почтовое сообщение с Грузией. По утверждению Тбилиси, во время процесса депортации из-за ухудшения состояния здоровья умерли четыре грузинских гражданина.

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