От ледника в Антарктиде откололся крупнейший за 50 лет айсберг

От шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг D28 площадью 1,6 тыс. кв. километров, который по размерам лишь немногим уступает шотландскому острову Скай.

Как сообщает «Би-би-си», за айсбергом толщиной около 210 метров теперь будут тщательно следить, потому что такой массив льда может стать потенциальной угрозой океанским судам.

Последний раз от ледника Эймери столь крупный айсберг откалывался в начале 1960 годов. Тогда айсберг площадь гигантского айсберга составляла 9 тыс. кв. километров.

«Это захватывающее событие после стольких лет наблюдений. Мы знали, что в итоге это произойдет, но чтобы мы не дремали, это случилось не совсем там, где ожидали», – рассказала профессор Хелен Фрикер из Научно-исследовательского института Скриппса (США).

При этом Фрикер подчеркивает, что появление отколовшегося от ледника айсберга никак не связано с глобальным потеплением.

Спутниковые снимки, которые делаются с 1990-х годов, показывают, что шельфовый ледник Эймери остается в равновесном состоянии, несмотря на активное таяние его поверхности в летние месяцы.

«В Антарктиде многое вызывает озабоченность, но по поводу этого конкретного шельфа оснований для тревоги нет», – рассказала Фрикер.

Приливы и ветер будут гнать D28 на запад. Потребуется несколько лет, прежде чем этот айсберг развалится на куски и полностью растает.

Напомним, в июле от ледника Ларсен Си откололся огромный айсберг, вес которого оценивается в 1 трлн тонн.