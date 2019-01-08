Стало известно о скором начале строительства образцов нового бомбардировщика «Посланник»

ПАО «Туполев» в ближайшие месяцы начнет строительство опытных образцов перспективного стратегического бомбардировщика «Посланник» (ПАК ДА).

Источник в авиационной отрасли сообщил о завершении передачи «конструкторской документации на Казанский завод», строительство опытных образцов «начнется в ближайшие месяцы», передает «Интерфакс».

«Туполев» ведет работы над перспективным дальним бомбардировщиком-ракетоносцем по контракту с Минобороны с 2009 года. Проект носит шифр «Посланник».

ПАК ДА – это дозвуковой реактивный самолет, выполненный по схеме «летающее крыло» с использованием стелс-технологий. Он призван заменить всю линейку самолетов дальней авиации (Ту-22, Ту-95 и Ту-160) за счет большого арсенала высокоточных средств поражения.

Подробности проекта ПАК ДА появились в феврале 2018 года.

До этого, в апреле 2017 года, Минобороны анонсировало первый полет ПАК ДА в 2025-2026 годах. Запуск серийного производства ПАК ДА запланирован, предположительно, на 2028-2029 годы.