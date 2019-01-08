«Ан-Нусра» отрезала боевиков сирийской оппозиции от подкреплений

Террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», запрещена в России) перекрыла все трассы и переходы, соединяющие западную часть сирийской провинции Алеппо с северной, сообщают СМИ.

Пути перекрыты, чтобы предотвратить подход подкреплений к оппозиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на al-Watan.

После захвата Атариба на трассе, ведущей к пограничному с Турцией КПП «Баб эль-Хава», террористы собрали силы у Ариха на трассе Алеппо–Латакия и потребовали от боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Ахрар аш-Шам» покинуть город в течение 48 часов.

Кроме того, окружен удерживаемый оппозицией город Маарет-Нуман в Идлибе.

Источники al-Watan считают, что «официальное молчание» Анкары по поводу положения протурецких боевиков означает принятие Турцией всего, что планирует «ан-Нусра» (запрещена в России), «без какой-либо реакции «на земле».

Напомним, бои между террористами и поддерживаемыми Анкарой боевиками начались в октябре, когда Турция потребовала вывести членов террористической организации из демилитаризованной зоны в Сирии.