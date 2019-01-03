«Ан-Нусра» отбила у протурецких боевиков город в Сирии

В результате боев с протурецкими группировками террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) захватила город Дарет-эль-Изза на севере Сирии, сообщают СМИ.

С понедельника террористы запрещенной в России организации «Ан-Нусра» вытеснили протурецких боевиков из 13 населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Маядин».

Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в боях убито свыше 30 человек, около 100 человек получили ранения. В результате столкновений погибли пятеро мирных граждан.

Бои между террористами и поддерживаемыми Анкарой боевиками начались в октябре, когда Турция потребовала вывести членов торрористической организации из демилитаризованной зоны, которая должна быть создана в провинции Идлиб и пограничных с ней районах Алеппо, Латакии и Хамы. Около 60% указанной территории остается под контролем террористов.

Напомним, в декабре сообщалось, что остатки боевиков «Джабхат-ан-Нусры» (запрещена в России) блокированы в зоне деэскалации в Идлибе.