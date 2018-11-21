На судне в районе пролива Дарданеллы найден мертвым российский капитан

В районе пролива Дарданеллы умер капитан судна «Канопус», являющийся гражданином России, об этом со ссылкой на турецкие власти сообщил дежурный дипломат российского генконсульства в Стамбуле.

Представитель дипломатического ведомства отметил, что по данным турецкой стороны, сухогруз «Канопус» двигаясь из Черного моря, прошел Босфор и направился в сторону пролива Дарданеллы, передает РИА «Новости».

«К береговой охране Турции поступило сообщение от судна, что капитан корабля Юрий Черкасов найден мертвым в собственной каюте. В данный момент судно находится в порту рядом с городом Чанаккале», – пояснил дипломат.

По тем же данным, власти Турции подтвердили сведения о смерти капитана судна.

«По сведениям турецких органов, он гражданин России. Вместе с тем никаких обращений от родственников либо агента корабля нам не поступало на данный момент. По этой причине в настоящий момент точно подтвердить его гражданство и принадлежность к России не представляется возможным», – добавил представитель консульства.

Он пояснил, что причины смерти мужчины на данный момент не установлены.

«Тело будет отправлено на аутопсию и по результатам, если в консульство поступит обращение об оформлении свидетельства о смерти, будем этот документ оформлять. При поступлении обращений об оказании помощи будем ее оказывать», – заключил дипломат.