Япония ввела налог на покидающих страну туристов

Власти Японии ввели налог на выезд из страны иностранных туристов, который взимается путем включения в цену обратного билета на самолет или судно наряду с другими сборами.

Размер нового налога составляет 1 тыс. иен (около 9 долларов), передает ТАСС.

Предполагается, что уплата нового налога не потребует от путешественников дополнительных действий, так как он будет включен в цену обратного билета.

Исключение составят пассажиры частных самолетов, которым придется платить непосредственно перед вылетом.

Налог не распространяется на детей до двух лет, транзитных пассажиров, покидающих Японию в течение 24 часов, на людей, попавших под депортацию, а также на тех, кто оказался в стране из-за чрезвычайных обстоятельств, к примеру экстренной посадки.

В 2017 году Японию посетили почти 28,8 млн человек. Окончательные итоги 2018 года пока не подведены, однако, по данным на ноябрь прошлого года, отметка 30 млн туристов уже преодолена. К 2020 году японские власти намерены увеличить турпоток до 40 млн человек. Сейчас около половины туристов – это жители Китая и Южной Кореи.

По предварительным расчетам, налог на выезд будет приносить Японии порядка 50 млрд иен (около 460 млн долларов) ежегодно.

Напомним, в минувшем году число посетивших Россию туристов резко выросло.