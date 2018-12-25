Число посетивших Россию туристов резко выросло

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что в России после чемпионата мира по футболу – 2018 сохранилась тенденция к росту туристического потока из других стран.

По ее словам, рост по сравнению с прошлым годом составил 20%. Наибольшая динамика пришлась на Китай, США, Германию и Южную Корею, передает РИА «Новости».

«Динамика прироста по Корее составила почти 44% (более 300 тыс. туристов). Понятно, что основная часть туристов приезжала в регионы Дальнего Востока, но и ЧМ-2018 сыграл свою роль, так как корейских болельщиков приехало очень много. Немецкий рынок вырос на 7%, а китайский – на 11%», – рассказала Ломидзе.

В ходе брифинга «Туристические итоги 2018 года, тренды новогоднего спроса россиян и прогнозы по рынку на 2019 год» спикер форума вспомнила о неутешительных прогнозах туристического бизнеса о том, как проведение ЧМ-2018 может негативно сказаться на въездном туризме.

«В результате мы увидели, что в организованном сегменте, который составляет до 90% въездного туризма, сохранилась существенная положительная динамика. Мы ожидаем, что до конца года получим увеличение потока на 20% среди граждан тех стран, которые указали целью своего приезда туризм. В совокупности, по предварительным оценкам, Россию посетило более 5 млн иностранных туристов», – добавила она.

Ранее Ломидзе заявляла, что в 2019 году существенно сократится число туроператоров.