Спрогнозировано серьезное сокращение числа туроператоров в 2019 году

Туроператоров и туристических агентов в 2019 году в России станет существенно меньше, это будет кульминацией процесса, начавшегося пять лет назад, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ломидзе отметила, что процесс сокращения туроператоров, начавшийся в 2014 году, достигнет пика в 2019, «после чего рынок станет другим», передает «Интерфакс».

В октябре в АТОР сообщали, что Россия вышла на второе место в мире по числу проданных туристических путевок, их количество достигло 2,5 млн.