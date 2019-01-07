На Эльбрусе спасли заблудившихся лыжников из Подмосковья

Спасатели разыскали заблудившихся на Эльбрусе двух лыжников из Подмосковья и эвакуировали их в поселок Терскол, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В региональном главке уточнили, что заблудившиеся на высоте 3500 метров лыжники из подмосковных Химок успешно доставлены на базу спасателей в поселке Терскол, в лечении эвакуированные спортсмены не нуждаются, передает РИА «Новости».

В поисках спортсменов принимали участие девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. По имеющейся информации, группа лыжников потерялась в районе Гара-Баши.

Напомним, в августе прошлого года в Карачаево-Черкесии нашли останки одного из пяти альпинистов, пропавших на Эльбрусе в 1987 году.