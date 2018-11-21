Путин навестил детей в петербургском хосписе

Президент Владимир Путин в канун Рождества Христова приехал в детский хоспис в Невском районе Санкт-Петербурга, маленьким пациентам которого оказывается не только медицинская, но и социальная, психологическая и духовная помощь.

Во время посещения детского хосписа Путин сказал, что деньги на паллиативную помощь в России будут выделяться из федерального бюджета регулярно с 2019 года. «У нас с этого года регулярно будут выделяться средства из федерального бюджета на такую помощь. В этом году около 5 млрд рублей», – передает ТАСС слова президента.

Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Детский хоспис», лауреат Государственной премии России за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности Александр Ткаченко, который провел для Путина экскурсию по хоспису, со своей стороны отметил, что это даст возможность сделать «настоящий прорыв для развития паллиативной помощи в стране».

«Законопроект находится в Думе и в январе будет на первом чтении», – сообщил президент.

В настоящее время на учете в СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» состоят более 250 детей, в том числе 23 ребенка, круглосуточно находящиеся в стационаре. Также выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи детям сопровождает пациентов хосписа на дому. Основным видом деятельности является оказание помощи детям и подросткам, проживающим в Петербурге, в возрасте от трех месяцев до 18 лет.

История становления системы детской паллиативной помощи в Санкт-Петербурге началась в 2003 году – с создания при поддержке Русской православной церкви Благотворительного фонда «Детский хоспис».

Три года спустя, в 2006 году, было создано негосударственное медицинское учреждение «Детский хоспис». На том этапе развития было очень важно, что пациенты смогли получать не только медицинскую, но и социальную, психологическую и духовную помощь.

В целях дальнейшего повышения доступности и качества детской паллиативной помощи в Петербурге в 2010 году по инициативе протоиерея Александра Ткаченко и при поддержке правительства города был открыт первый в России государственный детский хоспис.

Сейчас система оказания детской паллиативной помощи в Санкт-Петербурге реализуется по модели общественно-государственного партнерства, объединяя усилия и ресурсы Благотворительного фонда «Детский хоспис», Автономной некоммерческой организации «Детский хоспис», Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)».

В детские хосписы поступают дети, исчерпавшие реабилитационный ресурс, требующие помощи медицинского персонала и психологической помощи, на стадии неуклонного прогрессирования неизлечимого заболевания с нарушениями жизненно-важных функций. На каждого ребенка составляется индивидуальный план сопровождения в условиях стационара или амбулаторно, в зависимости от состояния ребенка и потребностей его семьи.

Все услуги детской паллиативной помощи в Санкт-Петербурге оказываются бесплатно.

Паллиативная помощь в России получила интенсивное развитие – как на федеральном, так и на региональном уровне. В регионах строятся детские хосписы, создаются выездные паллиативные службы и отделения паллиативной помощи. В 2018 году на развитие паллиативной помощи в регионах были выделены 4,35 млрд рублей. В 2019–2024 годы на паллиативную помощь государство будет выделять ежегодно 5,25 млрд рублей.

По словам основателя и руководителя первого в России Детского хосписа в Санкт-Петербурге Александра Ткаченко, «это возможность сделать прорыв в сфере помощи тяжело и неизлечимо больным людям и шанс создать систему паллиативной помощи в каждом регионе». «Важно, чтобы средства не просто осваивались. В каждом регионе должна быть разработана комплексная программа развития. Критерием успешности должно быть не только количество койко-мест или количество приобретенного оборудования, а качественная помощь каждой семье, столкнувшейся с тяжелым заболеванием», – подчеркнул он.

Быстрое развитие данного направления в России определило «болезни роста», то есть проблемы, требующие решения. В частности, замечено пока еще недостаточное межведомственное взаимодействие, из-за чего во многих регионах пациенты паллиативных служб не получают необходимой в их случаях социальной помощи. Кроме того, предстоит решить вопрос подготовки профессионалов для работы в системе паллиативной помощи, причем не только медиков, но и специалистов по социальной работе, психологов и представителей религий. Требуются дополнительные усилия в части обеспечения неинвазивными методами обезболивания, то есть лекарственными препаратами, удобными для педиатрической практики (таблетированные формы, сиропы и пластыри вместо традиционных уколов).

В настоящее время Минздрав совместно с Минпромторгом решает проблему производства так называемых детских форм, удобных для детей в возрасте до двух лет.