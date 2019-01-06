Туристы пожаловались на нашествие постельных клопов в Европе и США

Постояльцы европейских и американских отелей все чаще жалуются на постельных клопов, ставших более устойчивыми к инсектицидам, пишет издание Telegraph.

По словам адвоката Брайана Вирага, представлявшего интересы клиентов, подавших в суд на отели из-за наличия клопов, каждый пятый человек либо сам становился жертвой этих насекомых, либо знает людей, у которых была подобная проблема, передает РИА «Новости».

В то же время эксперты заверяют, что за последние пару десятков лет появился новый вид клопов, который выработал устойчивость к инсектициду ДДТ (средство против насекомых). Энтомологи приводят разные версии широкого распространения клопов. По одной из них, всему виной стало увеличившееся число туристов, которые, возможно, невольно перевозят насекомых в собственном багаже.

Чтобы не испортить себе отпуск из-за клопов, эксперты советуют тщательно проверять кровать перед заселением в отели и не оставлять чемодан на полу или кровати, где он будет доступен клопам.