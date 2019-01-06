В ФХР оценили игру молодежной сборной России на ЧМ

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг прокомментировал игру молодежной сборной России на ЧМ.

Ротенберг отметил, что для молодежной сборной России «это важная медаль, но вместе с тем эта команда заслуживала как минимум играть в финале», передает ТАСС.

«Были силы, чтобы победить. После прилета команды будем обсуждать детали, попытаемся понять, чего не хватило. Но бронзовая медаль тоже была важна, ребята победили за счет характера и силы воли», – сказал вице-президент ФХР.

«Огромное спасибо всем, кто работал на команду, всем игрокам и тренерскому штабу, персоналу, а также всем болельщикам, которые не спали ночами и переживали за ребят, они это чувствовали. Сегодня они порадовали всю страну, спели гимн России», – сказал Ротенберг, подчеркнув, что вся команда провела турнир на хорошем уровне.

Напомним, в воскресенье сборная России переиграла команду Швейцарии, завоевав бронзу молодежного чемпионата мира. Днем ранее в полуфинале российские хоккеисты уступили американцам.

В финал вышли команды Соединенных Штатов и Финляндии. Впервые за 18 лет финал молодежного ЧМ по хоккею пройдет без участия России, Канады и Швеции.