ВСУ атаковали дронами санитарную часть в Энергодаре

Tекст: Кристина Цыцура

Она отметила, что по самой станции прилетов не было, передает ТАСС.

Также Яшина добавила, что пострадавших нет.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что атаки ВСУ на ЗАЭС могут привести к катастрофе.

