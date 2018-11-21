Создание «новой церкви» на Украине сравнили с действиями большевиков

Подписание Константинополем томоса о «Святейшей церкви Украины» положит начало процессу «раскулачивания» канонической Украинской церкви, считает ведущий научный сотрудник и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Для украинского православия это означает не только раскол, но своего рода церковную коллективизацию. Власти предложили свои меры для того, чтобы «раскулачить» Украинскую православную церковь, входящую в состав Московского патриархата, отнять у нее часть приходов, шантажируя местное духовенство и раскалывая общины», – пояснил Лункин.

По его словам, «разработана целая программа по переделу церковного имущества и ценностей, которые описываются, инвентаризируются. Собственно так же, как это делали большевики в советский период».

По словам эксперта, сложившаяся ситуация вызывает у Русской православной церкви «большую боль за Украинскую православную церковь, которая находится под угрозой массовых гонений», передает ТАСС.

Саму церемонию подписания томоса Лункин назвал «политической акцией украинской власти и украинских националистов по созданию своей церкви». «Это закрепление раскола в мировом православии, где теперь будет часть, которая связана с РПЦ и поддерживает ее, и часть, которая ориентируется на Константинопольский патриархат – фактически на коллективный Запад и США. Разделение в международных отношениях повторилось и на церковном примере», – заметил эксперт.

В субботу константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос для новой украинской церковной структуры, предложив называть ее «Святейшей церковью Украины». При этом из томоса следует, что юрисдикция «новой церкви» ограничивается только территорией Украины.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что подписание Константинополем томоса является результатом неуемных политических и личных амбиций.