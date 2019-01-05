Российская саночница госпитализирована после падения на этапе Кубка мира в Германии

Российская спортсменка, 23-летняя Виктория Демченко была госпитализирована после первой попытки пройти трассу на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии.

Во время прохождения трассы Демченко перевернулась и дважды ударилась головой. Спортсменка доставлена в больницу, передает ТАСС.

Как сообщил отец и тренер спортсменки Альберт Демченко, «Викторию погрузили в санитарную машину и повезли на обследование в медицинскую клинику. Она находится в сознании, но какие-то определенные выводы о состоянии ее здоровья можно будет делать только после обследования».

Демченко выступает на Кубке мира с 2015 года, является обладательницей серебряной медали этапа Кубка мира 2015/16, который проходил в Сочи.

Этап Кубка мира в немецком Кёнигзее завершится 6 января.