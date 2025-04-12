NYT: Трамп раскрыл «уязвимое место» перед Китаем

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает New York Times, президент США Дональд Трамп временно приостановил действие повышенных пошлин для 57 стран на 90 дней, оставив для Китая базовую ставку в 10%. Это решение раскрыло его уязвимость в торговом противостоянии с Китаем.

Газета подчеркивает, что это отражает давление со стороны финансовых рынков и крупных инвесторов, с которыми Трамп вынужден считаться, невзирая на его предыдущую жесткую позицию, передает РИА «Новости».

Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин 2 апреля, установив базовую ставку в 10% для импорта из других стран. Однако он скорректировал свою позицию после того, как 75 стран запросили переговоры, не приняв ответных мер.

Ранее Соединенные Штаты и Китай обмениваются дополнительными пошлинами, достигшими 125% в обе стороны, среди которых отдельная пошлина в 20% связана с обвинениями в недостаточной борьбе Китая с синтетическими наркотиками.

Накануне Министерство коммерции Китая подало жалобу во Всемирную торговую организацию, обвинив США в нарушении правил и подрыве международного торгово-экономического порядка.

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит Дональд Трамп.

Между тем официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отметила, что в случае дальнейших торговых контрмер со стороны Китая последствия могут быть негативными для Пекина.