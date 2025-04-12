В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.2 комментария
NYT: Трамп раскрыл «уязвимое место» перед Китаем
Президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней действие некоторых пошлин для ряда стран, что позволило Китаю увидеть слабость американского лидера, вынужденного считаться с реакцией финансовых рынков и предпринимателей, отмечает New York Times.
Как сообщает New York Times, президент США Дональд Трамп временно приостановил действие повышенных пошлин для 57 стран на 90 дней, оставив для Китая базовую ставку в 10%. Это решение раскрыло его уязвимость в торговом противостоянии с Китаем.
Газета подчеркивает, что это отражает давление со стороны финансовых рынков и крупных инвесторов, с которыми Трамп вынужден считаться, невзирая на его предыдущую жесткую позицию, передает РИА «Новости».
Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин 2 апреля, установив базовую ставку в 10% для импорта из других стран. Однако он скорректировал свою позицию после того, как 75 стран запросили переговоры, не приняв ответных мер.
Ранее Соединенные Штаты и Китай обмениваются дополнительными пошлинами, достигшими 125% в обе стороны, среди которых отдельная пошлина в 20% связана с обвинениями в недостаточной борьбе Китая с синтетическими наркотиками.
Накануне Министерство коммерции Китая подало жалобу во Всемирную торговую организацию, обвинив США в нарушении правил и подрыве международного торгово-экономического порядка.
Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит Дональд Трамп.
Между тем официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отметила, что в случае дальнейших торговых контрмер со стороны Китая последствия могут быть негативными для Пекина.