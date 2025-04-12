Читатели Le Figaro обвинили Европу в затягивании кризиса на Украине

Скачко объяснил отставку посла США на Украине

Политолог Скачко: Смена посла США может внести коррективы в будущие выборы на Украине

Tекст: Анастасия Куликова

«Ситуация вокруг отставки Бриджит Бринк показательна: дела у офиса Зеленского плохи», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». По его мнению, возвращение дипломата в Америку связано как с планами Дональда Трампа, так и непростыми отношениями посла с Киевом.

«Приход республиканцев к власти рано или поздно должен был привести к смене главы американского представительства на Украине. Сейчас, по всей видимости, настал удобный момент, чтобы назначить на эту должность опытного и грамотного дипломата, но самое главное – лояльного Трампу», – пояснил собеседник.

Вторая причина – это непростые рабочие контакты Бринк с офисом Владимира Зеленского. «Дипломат была свидетелем коррупции и воровства украинских властей, а также неправомерного ведения боевых действий со стороны ВСУ. С приходом Трампа ее риторика несколько изменилась. Вероятно, она задумалась о своей репутации», – добавил политолог.

По словам Скачко, посол в стране пребывания «следит за политической ситуацией и за ее главными деятелями». На этом фоне он напомнил об активизации на Украине обсуждений темы выборов. «Смена главы диппредставительства может внести коррективы в гонку кандидатов на пост президента республики», – допускает он.

«Дело в том, что дипломат докладывает в Вашингтон о преимуществах и недостатках возможных претендентов и передает выводы о «фаворитах», – уточнил эксперт. Собеседник привел пример: «если Бринк склонялась в сторону, например, Юлии Тимошенко, то новый посол может сделать выбор в пользу, скажем, Виталия Кличко».

Аналитик полагает, что Штаты определятся с кандидатурой нового посла после переговоров по редкоземельной сделке. «Если после них в Вашингтоне решат «прижать» офис Зеленского, то речь пойдет о темпераментной фигуре. Повторюсь, главное требование к послу – лояльность Трампу», – рассуждает политолог.

Однако до тех пор, пока в стране нет американского посла, команда Зеленского станет действовать по принципу «кот из дома, мыши в пляс». «Эти люди начнут активно заметать следы, например, нецелевого использования финансовой помощи, коррупционных скандалов», – заключил Скачко.

Ранее в Госдепе сообщили, что посол США на Украине Бриджит Бринк ушла в отставку и возвращается в Америку. По информации Financial Times, причиной такого решения дипломата стали политические разногласия с Дональдом Трампом и ухудшение рабочих отношений с Владимиром Зеленским.

По данным собеседников газеты, на посла оказали давление высокопоставленные чиновники администрации Соединенных Штатов. Они поставили под сомнение готовность Бринк поддерживать стратегию Трампа в отношении Украины, которая значительно отличается от позиции бывшего президента Джо Байдена.

Кроме того, у дипломата сложились непростые отношения с офисом Зеленского. FT напомнила о недавнем критическом замечании последнего в адрес посольства США из-за заявления об атаке по Кривому Рогу. Отставка Бринк произошла также на фоне попыток США договориться с Украиной по вопросу добычи редкоземельных металлов в стране.

Агентство Reuters отмечает, что пока не известно, кто может занять должность посла. Не исключено, что на этот пост может быть выдвинута кандидатура заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Смита, который уже работал в Киеве в качестве замглавы дипмиссии с 2022 по 2023 год.

Напомним, Бриджит Бринк была назначена послом еще прежним президентом США Джо Байденом и занимала данный пост с мая 2022 года. До этого должность главы американского диппредставительства в Киеве оставалась вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по требованию Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.