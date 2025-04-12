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    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    5 комментариев
    12 апреля 2025, 11:38 • Новости дня

    Трамп сообщил об успешном прохождении теста на когнитивные способности

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что успешно прошел тест на когнитивные способности, который ранее игнорировал Джо Байден, отметив все правильные ответы, сообщает Fox News.

    По данным канала, Трамп сообщил о прохождении теста на когнитивные способности, отметив, что все его ответы были правильными, передает телеканал 360.

    Он подчеркнул, что чувствует себя в хорошей форме и обладает хорошими душой и сердцем.

     Трамп также добавил, что хотел отличаться от бывшего президента Джо Байдена, который отказался проходить подобный тест.

    Президент отметил, что плановое медицинское обследование, включающее данный тест, продолжалось около четырех часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлые заявления о работоспособности и когнитивном состоянии экс-президента США Джо Байдена являются ложью, журналисты частных беседах признают правду о его некомпетентности.

    10 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире

    Дональд Трамп заявил о наличии у США самого мощного и секретного оружия в мире

    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что у страны есть оружие, о котором никто не знает, и оно является самым мощным в мире.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым мощным оружием в мире, о существовании которого никто не догадывается. Об этом пишет ТАСС.

    «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

    Трамп не уточнил, какую именно военную разработку он имел в виду, но его заявление вызвало большой интерес среди экспертов и общественности.

    Ряд аналитиков полагают, что речь может идти о новых видах вооружений, которые находятся на стадии разработки или уже готовы к использованию, но держатся в строгой секретности.

    Заявления о военной мощи США всегда вызывали интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Многие страны следят за заявлениями американского президента, надеясь получить информацию о новых технологиях и вооружениях, которые могут повлиять на баланс сил в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре армия США планирует испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия.

    Также сообщалось, что Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее пяти процентов своего ВВП на оборону. Дональд Трамп заявлял, что собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений.

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    9 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская проблематика не включена в новые приоритеты американской администрации президента Дональда Трампа, заявило польское издание Mysl Polska.

    «Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

    Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.

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    11 апреля 2025, 19:05 • Видео
    Новый раунд переговоров России и США

    В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

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    11 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.

    Трамп подчеркнул, что Маск не является необходимым членом его команды, однако остается в администрации из-за симпатии, передает РИА «Новости».

    «Илон проделал фантастическую работу. Смотрите, он сидит здесь, и мне все равно», – сказал Трамп.

    Президент также упомянул о машине Tesla, подаренной Илоном Маском. Он пояснил, что приобрел ее не ради скидки или особого отношения, а намеренно по максимальной цене.

    Ранее демократы призвали Трампа отстранить Илона Маска от работы в DOGE к 30 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск рисковал потерять свое влияние и покинуть администрацию Дональда Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур.

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    9 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»

    Американист Дробницкий: Расследование попытки купить на Украине «Стингер» для покушения на Трампа не доведут до конца

    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Вашингтоне могут инициировать расследование из-за того, что покушавшийся на Дональда Трампа Райан Рут хотел купить установку «Стингер» на Украине. Но евроатлантическое лобби будет покрывать офис Зеленского, а в США разбирательство приведет к тем силам, с которыми Белый дом пока не готов воевать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись Зеленского», – иронично заметил американист Дмитрий Дробнцкий.

    «Но вопрос в том, сможет ли Трамп открыто отвергнуть так называемое американское «глубинное государство» и Евроатлантику вместе с Украиной, или нет. Пока у него это получается не очень хорошо. В этом смысле введение тарифов становится первой проверкой готовности сторон к дальнейшей эскалации», – спрогнозировал собеседник.

    «Если же говорить об истории со «Стингером», то я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтоб те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет. К тому же, они всегда могут все свалить на «российскую дезинформацию», – продолжил спикер.

    «Второй вариант: расследование инициируется в США на уровне Конгресса, ЦРУ и других спецслужб. Разбирательство приведет к тому, что Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену. Я не вижу готовности Трампа к такому шагу», – признался аналитик.

    Оба варианта, по словам эксперта, весьма вероятны, но они не будут доведены до конца. «В этой связи заявление Трампа-младшего – маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», – подчеркнул политолог.

    В целом, американский истеблишмент обладает серьезным административно-медийным ресурсом, напомнил он. «После ссоры в Овальном кабинете не меньше половины американских СМИ назвали Трампа предателем демократии, а Зеленского подлинным лидером свободного мира», – заключил Дробницкий.

    Ранее Министерство юстиции Южного округа Флориды сообщило, что 58-летний американец Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку «Стингер» на Украине всего за месяц до ареста по подозрению в заговоре с целью убийства президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    Прокуроры утверждают, что в августе 2024 года Рут общался через зашифрованный мессенджер с тем, кого он считал украинцем, имеющим доступ к оружию. «Пришлите мне РПГ или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] – это плохо для Украины», – писал он, добавив, что сделает все, чтобы не допустить победы республиканца на выборах.

    Он также утверждал, что на фронте пропажу оружия «не заметят». По словам прокуроров, Рут прислал собеседнику фотографию самолета Трампа и написал: «Он садится каждый день». Известно также, что Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Дональд Трамп-младший в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), напомнил о неблагодарности офиса Зеленского в отношении США, но назвал куда более серьезным сокрытие Киевом информации о том, что «социопат пытался купить оружие» на Украине, чтобы убить его отца.

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «покарать истинных заказчиков покушения на Трампа. «США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!», – написал он.

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    9 апреля 2025, 12:41 • Новости дня
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран готовы на все ради торговых соглашений с США, чтобы избежать экономических санкций, пишет Politico.

    Трамп заявил, что мировые лидеры готовы на все ради заключения торговых соглашений с Америкой, передает Politico.

    «Я говорю вам, эти страны звонят нам, целуя мне задницу ("I am telling you, these countries are calling us up, kissing my ass")», – сказал Трамп во время выступления на ужине Национального республиканского комитета в Вашингтоне.

    Он изобразил, как иностранные лидеры умоляют его о сделке: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно, сэр».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.

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    10 апреля 2025, 20:59 • Новости дня
    В США отменили ограничения Обамы на принятие душа
    В США отменили ограничения Обамы на принятие душа
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп распорядился отменить указ Барака Обамы, ограничивающий расход воды в душе, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает WSJ, Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы, который ограничивал расход воды в душевых системах до 9,5 литра в минуту, передает «Фонтанка». Это постановление Обамы требовало, чтобы ограничение применялось ко всему душевому оборудованию в целом, а не только к отдельным насадкам.

    В своей речи Трамп отметил, что предпочитает принимать долгий душ, чтобы ухаживать за своими волосами, и сказал: «Лично я люблю принять хороший душ, чтобы позаботиться о моих прекрасных волосах. Я могу простоять под водой минут 15, пока они не намокнут. Кап-кап-кап».

    Согласно новой директиве, отмена указа Обамы начнет действовать в течение 30 дней после того, как министр энергетики США официально объявит об этом решении.

    В январе президент США Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом. Он пообещал отменить на каждый новый указ десять старых.

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    9 апреля 2025, 20:56 • Новости дня
    Трамп приостановил импортные пошлины для 75 стран

    Трамп приостановил импортные пошлины для 75 стран на 90 дней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для ряда стран.

    Решение касается более 75 стран, которые обратились к представителям США с целью переговоров по торговым вопросам, сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

    Американский президент подчеркнул, что эти государства «не приняли никаких ответных мер против США». В связи с этим принята 90-дневная пауза с существенно более низким уровнем ответных пошлин в размере 10%. Решение вступает в силу немедленно, подчеркнул президент США.

    Он отметил, что переговоры будут касаться торговли, торговых барьеров, пошлин, валютных манипуляций и неденежных пошлин.

    Ранее администрация США приняла решение о незамедлительном повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%.

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    11 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Politico: Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит президент Дональд Трамп, пишет Politico.

    Это заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, сообщает Politico. «Китай и ЕС должны совместно защищать экономическую глобализацию и справедливую международную торговлю», – заявил Си Цзиньпин, добавив, что Пекин и Брюссель должны противостоять «односторонним и запугивающим практикам».

    Испанский премьер-министр поддержал инициативу главы КНР, подчеркнув необходимость диалога и укрепления отношений с другими странами в условиях «сложной глобальной обстановки». Он также назвал Китай «фундаментальным партнером, когда речь идет о противостоянии величайшим мировым вызовам».

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, напротив, считает, что Европе следует сохранить «прагматичный и открытый подход» к США. На следующей неделе она посетит Овальный кабинет, чтобы обсудить с Трампом торговые вопросы.

    Кроме того, Санчес сообщил, что обсуждал визит в Китай с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. В июле лидеры ЕС планируют встретиться с Си Цзиньпином в Пекине, что совпадает с 50-летием установления отношений между ЕС и Китаем.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    11 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Скачко объяснил отставку посла США на Украине

    Политолог Скачко: Смена посла США может внести коррективы в будущие выборы на Украине

    Скачко объяснил отставку посла США на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Возвращение в Белый дом Дональда Трампа рано или поздно должно было привести к смене американского посла на Украине. Новым американским представителем в Киеве станет человек, лояльный администрации республиканцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк была отправлена в отставку.

    «Ситуация вокруг отставки Бриджит Бринк показательна: дела у офиса Зеленского плохи», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». По его мнению, возвращение дипломата в Америку связано как с планами Дональда Трампа, так и непростыми отношениями посла с Киевом.

    «Приход республиканцев к власти рано или поздно должен был привести к смене главы американского представительства на Украине. Сейчас, по всей видимости, настал удобный момент, чтобы назначить на эту должность опытного и грамотного дипломата, но самое главное – лояльного Трампу», – пояснил собеседник.

    Вторая причина – это непростые рабочие контакты Бринк с офисом Владимира Зеленского. «Дипломат была свидетелем коррупции и воровства украинских властей, а также неправомерного ведения боевых действий со стороны ВСУ. С приходом Трампа ее риторика несколько изменилась. Вероятно, она задумалась о своей репутации», – добавил политолог.

    По словам Скачко, посол в стране пребывания «следит за политической ситуацией и за ее главными деятелями». На этом фоне он напомнил об активизации на Украине обсуждений темы выборов. «Смена главы диппредставительства может внести коррективы в гонку кандидатов на пост президента республики», – допускает он.

    «Дело в том, что дипломат докладывает в Вашингтон о преимуществах и недостатках возможных претендентов и передает выводы о «фаворитах», – уточнил эксперт. Собеседник привел пример: «если Бринк склонялась в сторону, например, Юлии Тимошенко, то новый посол может сделать выбор в пользу, скажем, Виталия Кличко».

    Аналитик полагает, что Штаты определятся с кандидатурой нового посла после переговоров по редкоземельной сделке. «Если после них в Вашингтоне решат «прижать» офис Зеленского, то речь пойдет о темпераментной фигуре. Повторюсь, главное требование к послу – лояльность Трампу», – рассуждает политолог.

    Однако до тех пор, пока в стране нет американского посла, команда Зеленского станет действовать по принципу «кот из дома, мыши в пляс». «Эти люди начнут активно заметать следы, например, нецелевого использования финансовой помощи, коррупционных скандалов», – заключил Скачко.

    Ранее в Госдепе сообщили, что посол США на Украине Бриджит Бринк ушла в отставку и возвращается в Америку. По информации Financial Times, причиной такого решения дипломата стали политические разногласия с Дональдом Трампом и ухудшение рабочих отношений с Владимиром Зеленским.

    По данным собеседников газеты, на посла оказали давление высокопоставленные чиновники администрации Соединенных Штатов. Они поставили под сомнение готовность Бринк поддерживать стратегию Трампа в отношении Украины, которая значительно отличается от позиции бывшего президента Джо Байдена.

    Кроме того, у дипломата сложились непростые отношения с офисом Зеленского. FT напомнила о недавнем критическом замечании последнего в адрес посольства США из-за заявления об атаке по Кривому Рогу. Отставка Бринк произошла также на фоне попыток США договориться с Украиной по вопросу добычи редкоземельных металлов в стране.

    Агентство Reuters отмечает, что пока не известно, кто может занять должность посла. Не исключено, что на этот пост может быть выдвинута кандидатура заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Смита, который уже работал в Киеве в качестве замглавы дипмиссии с 2022 по 2023 год.

    Напомним, Бриджит Бринк была назначена послом еще прежним президентом США Джо Байденом и занимала данный пост с мая 2022 года. До этого должность главы американского диппредставительства в Киеве оставалась вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по требованию Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

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    11 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 125%

    Китай объявил о повышении пошлин на товары из США с 84% до 125%

    Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 125%
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Комитет по тарифам Госсовета КНР объявил о повышении пошлин на американские товары с 12 апреля, увеличив их с 84% до 125%, в ответ на протекционистские меры США.

    Китай увеличивает пошлины на ряд товаров из США с 12 апреля, передает ТАСС.

    Комитет по тарифам Госсовета КНР заявил, что новые тарифы составят 125% по сравнению с предыдущими 84%.

    В заявлении комитета отмечается, что пошлины США на китайские товары крайне высокие и представляют собой «серьезное нарушение международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла».

    Комитет охарактеризовал меры Вашингтона как односторонние действия по запугиванию и принуждению.

    В пятницу глава КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии победителей в тарифных войнах. Между тем министр финансов США пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для ряда стран, кроме Китая.

    Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 145%. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что противодействие пошлинам США необходимо для защиты международной торговой системы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    10 апреля 2025, 22:25 • Новости дня
    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам

    Экономист Лизан: Ресурсная сделка с США превратит Украину в «международный базар»

    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Поэтому они вынуждены обратиться к американскому агентству, которое вряд ли спасет Украины от заключения невыгодной сделки, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что новый этап переговоров Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоится 11-12 апреля.

    «Текущий вариант ресурсной сделки США и Украины мало чем отличается от первого. Изначально Вашингтон и Киев обсуждали меморандум. Такой тип международных документов подразумевает расплывчатое описание намерений сторон. Однако уже тогда было понятно, что Белый дом претендует на полноту власти в отношении ресурсов Украины», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас же дело дошло до финального договора. Ранее выдвинутые идеи конкретизируются, появляется их объемное пояснение. Причем к данному событию офис Зеленского подошел в крайне плачевном состоянии. Вина за это лежит исключительно на чиновниках с Банковой. Они сами избрали тактику превращения Украины в «международный базар», – полагает он.

    «Ведь сама идея обмена ресурсов на какие-либо гарантии впервые появилась в «Плане победы», которым в конце 2024 года гордо размахивала власть в Киеве. Местное руководство поставило себя и всю страну в положение «девушки с пониженной социальной ответственностью», которую можно перекупить, соблазнить деньгами. Теперь же они пытаются бороться с этой репутацией», – отмечает собеседник.

    «Но у офиса Зеленского получается это из рук вон плохо. Сказывается низкий профессионализм действующих дипломатов. Об этом говорит привлечение к переговорам неизвестной юридической фирмы. Скорее всего, речь идет об прямо или косвенно американской компании, которая должна разъяснить украинской делегации особенности американского законодательства», – добавляет эксперт.

    «Очевидно, что дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Для этого им нужны специалисты, которые смогли бы в необходимый момент оттянуть их руку от подписания какого-либо принципиально важного документа», – рассуждает он.

    «В целом, перспективы сделки в данный момент выглядят крайне туманно. Каких-либо выгод для Украины инициатива Дональда Трампа не несет, а вот политических и экономических издержек от ее согласования у Зеленского будет предостаточно. Легко представить, что интернет взорвется заголовками: «Власти продали американцам страну», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, передача прав на владение ресурсами в руки Штатов вынудит действующее правительство поссориться с украинским олигархатом. Они очень не любят, когда их «кидают». Дело может дойти даже до попыток внутриполитических сил свергнуть действующую власть», – уточняет эксперт.

    «Поэтому Зеленский будет максимально оттягивать подписание договора. В какой-то момент это разозлит Белый дом и в ход пойдут все имеющиеся рычаги давления на Киев. Другое дело, что их у Трампа немного. Как именно он сможет вынудить Украину согласиться с выдвинутыми условиями – большой вопрос», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что переговоры Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоятся 11 апреля. Интересы Киева будут представлять замминистры экономики и юстиции страны, сообщает Bloomberg. Причем политики «более высокого уровня» не планируют участвовать в обсуждении соглашения.

    Как отмечает издание, это вызвано необходимостью «технических консультаций с администрацией Дональда Трампа» на данном этапе. Кроме того, на переговорах украинскую делегацию будут сопровождать сотрудники некой «международной юридической компании». Однако МИД страны отказался комментировать данную информацию.

    Напомним, новая версия ресурсной сделки подвергалась активной критике со стороны Киева. Так, The Washington Post сообщал, что 55-страничный проект документа напомнил украинским властям «необходимость выплаты пожизненных репараций» Белому дому. Многие местные чиновники называли соглашения «ужасными».

    Согласно договору, Вашингтон получает «право первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты Украины. США также приобретают возможность получения всей прибыли. Кроме того, Киев теряет право продажи полезных ископаемых государствам, которые являются «стратегическими конкурентами» Белого дома.

    Ресурсная сделка уже стала причиной разлада Киева и Вашингтона. Так, Владимир Зеленский заявил, что первоначальный проект не был принят из-за неподобающего подхода главы минфина Штатов Скотта Бессента, пишет РБК. «Мои коллеги знают, что, когда постукивают пальцем по контракту и говорят: «Теперь нам нужно подписать», на это я мог только сказать ему: «Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу», – пояснил он.

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    10 апреля 2025, 14:50 • Новости дня
    Политолог: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу

    Политолог Ткаченко: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу

    Политолог: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Париж, по всей видимости, счел палестинский вопрос перспективным направлением для борьбы с Вашингтоном. Эммануэль Макрон бросает вызов Дональду Трампу и пытается стать лидером объединенной Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент Франции заявил о готовности признать государство Палестина.

    «Франция исторически играла большую роль в Ближневосточном регионе, но сейчас Пятая республика – это государство с ограниченной субъектностью, во главе которого стоит классический глобалист», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, Эммануэль Макрон, говоря о возможности признания Палестины, бросает вызов Дональду Трампу в очередной горячей точке мира. Другими словами, речь идет о наращивании конфронтации с Вашингтоном по ключевым для США направлениям – Украина, а теперь и Ближний Восток.

    «Противостояние президента Франции с Белым домом – это скорее личное, нежели институциональное. Дело в том, что Макрон пытается занять позицию лидера объединенной Европы в условиях явной слабости правительственной коалиции в Германии. У него еще два года до выборов, и этого достаточно для реализации задуманного», – уточнил эксперт.

    Вместе с тем, Европа раскалывается. Если одни считают, что Трампу нужно во всем уступать, то другие оппонируют: последствия такого дипломатического унижения окажутся крайне печальными, продолжил аналитик. Ко вторым как раз относится Франция. «Париж, по всей видимости, счел палестинский вопрос перспективным направлением для борьбы с Вашингтоном и сохранения своей субъектности», – отметил Ткаченко.

    «Я думаю, во Франции неплохо оценивают свои шансы и надеются, что Трамп все же "сдуется" и пойдет на уступки Европе. Европейские страны заинтересованы в том, чтобы военные и базы Соединенных Штатов остались на континенте, им также важен открытый рынок и поддержка на Украине. Макрон, видимо, решил рискнуть. Вероятность проиграть тоже довольно высока, но в конечном итоге это вряд ли приведет к серьезным последствиям для него», – детализировал политолог.

    Вместе с тем, признание Парижем Палестины никак не скажется на ближневосточном конфликте, считает собеседник. Кроме того, вряд ли кто-то из европейцев последует примеру Макрона. «Я не жду каких-то фундаментальных изменений в процессах на Ближнем Востоке. С другой стороны, решение Франции повлияет на ситуацию внутри страны. Все-таки там живет много мусульман», – заключил Ткаченко.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность признать государство Палестина. По его словам, это может произойти в июне. Париж ставит перед собой цель совместно с Саудовской Аравией председательствовать на международной конференции. Предполагается, что мероприятие будет посвящено финализации движения за признание Палестины и станет результатом сотрудничества нескольких стран.

    Между тем, глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал Палестину «вымышленным государством». Он отметил, что Тель-Авив считает признание государственности республики другими странами в нынешней ситуации «наградой за террор». «Подобные действия не приблизят мир, безопасность и стабильность в нашем регионе, а наоборот, лишь отдалят их», – приводит его слова ТАСС.

    В общей сложности государство Палестина признано в 148 странах – членах ООН, включая Россию. В 95 странах мира действуют палестинские посольства и постоянные представительства.

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    9 апреля 2025, 20:40 • Новости дня
    Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%

    Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%

    Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США приняла решение о незамедлительном повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%, заявил американский лидер Дональд Трамп.

    В соцсети Truth Social президент США написал, что это решение принято в ответ на «недостаток уважения, проявленный Китаем к мировым рынкам», передает ТАСС.

    Накануне США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер Китая. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

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    10 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Трамп рассказал, почему отложил повышение пошлин для 75 стран

    New York Times: Трамп отложил введение пошлин для 75 стран из-за паники граждан

    Трамп рассказал, почему отложил повышение пошлин для 75 стран
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что решение отложить введение повышенных пошлин на импорт для 75 стран связано с излишней паникой граждан, пишет The New York Times.

    По данным издания, президент США объяснил задержку в ведении повышенных пошлин из-за чрезмерной обеспокоенности граждан, передает The New York Times.

    Президент отметил, что люди начали паниковать и бояться последствий. Трамп охарактеризовал ситуацию на мировом рынке после объявленных мер как «довольно мрачную».

    Он подчеркнул необходимость гибкости в решениях, упомянув, что иногда приходится «проходить под стеной, над стеной или вокруг нее» для достижения результата.

    США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер Китая. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%. Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

    При этом президент США заявил о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

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    10 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    США увеличили пошлины на товары из Китая до 145%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты увеличили совокупные пошлины на товары из Китая до 145%, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник в американской администрации.

    По данным CNBC, президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 125% ввозных пошлин на китайскую продукцию, однако ранее американский лидер уже устанавливал 20-процентный тариф на товары из Китая, Канады и Мексики, передает ТАСС.

    Этот тариф был частью стратегии борьбы с распространением фентанила, за недостаточные меры против которого США обвиняют эти страны.

    Следовательно, совокупная ставка пошлин на китайские товары достигла 145%, отмечает телеканал.

    Ранее Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что противодействие пошлинам США необходимо для защиты международной торговой системы.

    Всемирная торговая организация (ВТО) предсказала резкое сокращение товарооборота между США и Китаем на 80% на фоне взаимного введения пошлин этими странами.

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