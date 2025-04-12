Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.0 комментариев
Министр обороны Британии предрек критический год для Украины
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что 2025 год станет критическим для Украины, выступая на заседании контактной группы по Украине, организованной в ответ на текущие вызовы.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что 2025 год будет критическим для войны на Украине, сообщает РИА «Новости». Хили выступил с этой оценкой в ходе своей вступительной речи на заседании контактной группы по Украине. «Две тысячи двадцать пятый год – критический год для войны на Украине», – приводит слова министра The Independent.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения Украине. Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине. Британия готова задерживать российские суда у своего побережья.