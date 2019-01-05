Дипломаты заявили о попытках вовлечь королевскую семью Британии в антироссийскую кампанию

Сообщения о решении британского принца Гарри посетить военные учения в Норвегии свидетельствуют о попытках вовлечь королевскую семью Великобритании в антироссийскую кампанию правительства Соединенного Королевства, сообщили в пресс-службе российского посольства в Великобритании.

«Скоординированное появление в британских таблоидах сообщения об участии принца Гарри в «антироссийских» военных учениях в Норвегии может свидетельствовать о том, что определенные силы стремятся вовлечь королевскую семью в ведомую консервативным правительством Великобритании кампанию против России», – отметили в посольстве, передает ТАСС.

Российские дипломаты предположили, что «авторитета политиков и генералов для обеспечения общественной поддержки этой линии уже не хватает».

Ранее британские СМИ сообщили, что британский принц Гарри собирается лично присутствовать на военных учениях в Норвегии, целью которых заявлена отработка противодействия гипотетическому «российскому вторжению» на территорию скандинавской страны.

Кроме того, хакерская группа Anonymous опубликовала данные, из которых стало известно о многолетней подготовке властей Британии к «делу Скрипалей».