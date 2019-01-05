Принц Гарри собрался на антироссийские военные учения в Норвегии

Британский принц Гарри собирается лично присутствовать на военных учениях в Норвегии, целью которых заявлена отработка противодействия гипотетическому «российскому вторжению» на территорию скандинавской страны, сообщает таблоид Daily Mirror.

По сведениям издания, учения должны состояться в ближайшие несколько недель, первые морские пехотинцы Великобритании уже отправлены в Норвегию с базы Королевской морской пехоты в графстве Девон, передает ТАСС.

Предполагается, что в международных учениях примут участие около 8 тыс. человек, включая 1 тыс. британских морпехов, а также военнослужащих США, Нидерландов и Норвегии.

Иностранным военным якобы предстоит отработать сценарий, в ходе которого они вместе с норвежцами «встречают удар российских войск» и пытаются удержать позиции до прибытия союзников, говорится в статье.

По словам источника издания в королевском дворце, принц Гарри, который является церемониальным главой Королевской морской пехоты Великобритании, предстоит «полностью погрузиться» в атмосферу учений.

При этом таблоид поясняет, что официально о визите принца в Норвегию и его роли в маневрах объявляться не будет.

Напомним, в сентябре минувшего года Британия объявила о решении перебросить спецназ на север Норвегии. В ответ Россия осудила усиление активности НАТО в Норвегии.