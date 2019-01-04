Трамп официально предложил Сенату США нового генпрокурора

Глава американского государства Дональд Трамп официально внес в Сенат США кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора, сообщает Белый дом.

Кандидатуру 15–16 января рассмотрит юридический комитет, а затем и полный состав Сената. В Сенате Республиканская партия, членом которой являются Трамп и Барр, сохраняет большинство, передает РИА «Новости».

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер уже обращался к Трампу с призывом подобрать другого кандидата, так как у Барра якобы есть конфликт интересов.

Отметим, что Барр был генпрокурором США с 1991 по 1993 год в администрации президента Джорджа Буша-старшего.