Венеция ввела плату за въезд в город

В Венеции ввели плату за посещение города вместо туристического налога за ночевку.

Налог в размере от двух до пяти евро должны будут платить все туристы, включая тех, кто приезжает в город на несколько часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Сбор будет включен в наценку на авиабилеты, стоимость круизов и проезда в наземном транспорте.

Отмечается, что в 2017 году туристический налог заплатили 10 млн туристов, что принесло городу 30 млн евро. Новый сбор, предположительно, охватит около 27 млн человек, что даст 50 млн евро.

В апреле власти Венеции начали тестирование системы по ограничению потока туристов.