Венеция впервые решила ограничить поток туристов

Власти Венеции начали тестирование системы по ограничению потока туристов.

В нескольких районах в Венеции размещены турникеты, которые будут контролировать численность посетителей. Если оговоренное мэрией число туристов будет превышено, в район смогут пройти только местные жители, передает ТАСС со ссылкой на канал «РАИ-ньюс-24».

По замыслу венецианских властей, это позволит контролировать и направлять туристические потоки, чтобы избежать чрезмерного скопления людей в определенных местах.

Отмечается, что, к примеру, ограничение для центральной площади Сан Марко составляет 65 тыс. туристов в день.

За год Венецию посещают до 30 млн туристов, а число местных жителей составляет 56 тысяч.