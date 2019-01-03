Спасатели нашли тело еще одной жертвы в Магнитогорске

Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 38, сообщили в МЧС.

«Извлечено тело погибшей женщины, общее число жертв составило 38 человек», – цитирует РИА «Новости» представителя МЧС.

Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры выплат семьям погибших и пострадавших в Магнитогорске.

Лидеры и представители ряда стран направили России соболезнования в связи с обрушением здания в Магнитогорске.

Напомним, утром 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия обрушился один подъезд.