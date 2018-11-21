Ряд стран выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Лидеры и представители ряда стран направили России соболезнования в связи с обрушением здания в Магнитогорске.

Свои соболезнования выразили саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и его сын наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Польши Анджей Дуда, официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает РИА «Новости».

Напомним, лидеры некоторых государств ранее также выразили соболезнования. В частности, речь идет о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, председателе КНР Си Цзиньпине, президенте Сербии Александре Вучиче, президенте Белоруссии Александре Лукашенко и других.