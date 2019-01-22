Ответственный за отношения с Россией помощник госсекретаря ушел в отставку

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, который отвечал в том числе за отношения с Россией, уходит в отставку, заявил заместитель официального представителя Госдепа Роберт Палладино.

«Помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста руководителя бюро по европейским и евразийским делам с 15 февраля 2019 года. Элизабет Миллард, первый заместитель помощника госсекретаря, будет исполнять обязанности помощника госсекретаря», – передает его слова РИА «Новости».

Митчелл занимал свой пост с сентября 2017 года.

В начале января также сообщалось, что заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, занимающийся расследованием якобы вмешательства России в американские выборы, уйдет в отставку.