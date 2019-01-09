Куратор «российского дела» в минюсте США собрался в отставку

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, занимающийся расследованием якобы вмешательства России в американские выборы, уйдет в отставку, сообщают СМИ.

Розенстайн планирует подать в отставку в течение нескольких недель, рассказал телеканал ABC News со ссылкой на источники, передает Reuters.

Эту информацию также подтвердили источники телеканала Fox News в минюсте и телеканал CNN.

Агентство добавляет, что не смогло подтвердить эти данные у независимых источников.

Летом 2018 года группа из 11 консерваторов внесла в Конгресс США представление о вынесении импичмента первому замминистра юстиции и генпрокурора Розенстайну.

Ранее Розенстайн заявлял, что российские спецслужбы взломали сайт американского избиркома и украли информацию на 500 тыс. избирателей.