Турция стала чинить препятствия экспорту российской нефти

Нефтяные танкеры, которые провозят нефть из России и Казахстана из черноморских портов, начали сталкиваться с большими задержками при проходе через Босфор и Дарданеллы, сообщают СМИ.

Миллионы баррелей сырья до сих пор не доставлены на нефтеперерабатывающие предприятия из-за этих задержек, передает «Интерфакс».

Задержка связана с введенными Турцией новыми правилами прохода судов осенью 2018 года. Время ожидания составляет порядка 15 дней, заблокирован проход танкеров, перевозящих около 39 млн баррелей нефти.