Роскомнадзор снял ограничения с IP-адресов Amazon

Ограничение доступа снято с 2,7 млн IP-адресов компании Amazon, заблокированных из-за Telegram, сообщили в Роскомнадзоре.

«Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon. Специалистами Роскомнадзора установлено, что данные подсети длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

Руководитель ведомства Александр Жаров сообщал о блокировке IP-адресов Amazon, использовавшиеся Telegram для обхода блокировки.