Украина лишилась мест в отвечающем за снятие санкций с России комитете ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пожаловался на то, что Украину лишили мест в регламентном комитете, который отвечает за снятие санкций с российской делегации.

Хотя места потеряла не только Украина, Арьев по итогам закрытой дискуссии пришел к выводу, что изменения направлены именно против Киева.

«Это кажется мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду России», – приводит его слова «Европейская правда».

По новым правилам, в регламентном комитете и комитете по вопросам избрании судей ЕСПЧ каждую страну должны представлять не более двух человек, у Украины же было четыре представителя в регламентном комитете, передает Rambler News Service.

Как пояснил Арьев, «было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов».

В комитете по вопросам выборов судей Украина также осталась без представителей.

Напомним, в 2014–2015 годах ПАСЕ из-за позиции российской стороны по Крыму лишила ее права голоса и ряда значимых полномочий в Ассамблее. В 2018 году ПАСЕ признала наличие финансовых трудностей, возникших после отказа России платить часть взноса. Москва рассматривает возможность выхода из Совета Европы, если дискриминация в отношении российской делегации в ПАСЕ не прекратится.