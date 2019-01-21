В Шереметьево открыли взлетно-посадочную полосу

Работа взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево была восстановлена после выкатки самолета.

Об этом сообщили в аэропорту, передает ТАСС.

Ранее в понедельник сообщалось, что после приземления в московском аэропорту Boeing из Астаны выкатился за пределы полосы.