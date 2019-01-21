Самолет из Астаны выкатился за пределы полосы в Шереметьево

После приземления в московском аэропорту Шереметьево Boeing из Астаны выкатился за пределы полосы, рассказали в МЧС.

«Самолет Boeing выполнял рейс из Астаны в Москву и после приземления в Шереметьево незначительно выкатился при рулении за пределы взлетно-посадочной полосы», – цитирует «Интерфакс» слова заявления.

Отмечается, что в результате происшествия самолет поврежден не был, а пассажиры и экипаж не пострадали.