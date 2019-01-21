Путин призвал Кудрина поддержать реализацию нацпроектов

Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на существенную поддержку в реализации нацпроектов со стороны Счетной палаты под руководством Алексея Кудрина.

«Алексей Леонидович, вы сейчас сказали про стратегический аудит. Думаю, что вам - человеку, который когда-то, будучи членом правительства, готовил подобные нацпроектам документы, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас в этом своем новом качестве, – не сложно будет смотреть на эффективность усилий государства по достижению этих целей», – передает слова Путина ТАСС.

Он добавил, что очень рассчитывает на то, что под руководством Кудрина Счетная палата, действуя в этом ключе, «окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов».

Кудрин в свою очередь пообещал, что в 2019 году Счетная палата будет строже мониторить выполнение национальных проектов.

«Мы более строго будем мониторить выполнение национальных целей, национальных проектов как независимый от исполнительной власти контроль, зачастую – совместно в части обсуждения причин невыполнения или, наоборот, каких-то лучших практик», – отметил он.

По его словам, у Счетной палаты есть новые методы и подходы в работе, в частности, «разработка методик стратегического аудита».

«Причем это сейчас мировой тренд, и большинство счетных палат мира увеличивают долю стратегического аудита в своих проверках, тем самым работая на государство, объясняя, что получается, что не получается в достижении стратегических целей», – сказал Кудрин.

В декабре Кудрин заявил, что главной задачей Счетной палаты на ближайшие шесть лет является мониторинг выполнения национальных проектов.