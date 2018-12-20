Кудрин назвал главную задачу Счетной палаты на шесть лет

Главная задача Счетной палаты на ближайшие шесть лет – мониторинг выполнения национальных проектов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин по итогам заседания совета контрольно-счетных органов.

Кудрин заявил, что главная цель работы Счетной палаты – это «совместить наши усилия (Счетной палаты и контрольно-счетных органов в регионах) по мониторингу национальных целей и выполнению национальных проектов»; это и будет главной задачей ведомства на ближайшие шесть лет, передает ТАСС.

Он добавил, что Счетная палата будет уделять больше внимания стратегическому аудиту, связанному с достижением целей нацпроектов.

«Такой опыт не у всех есть (не у всех региональных контрольно-счетных органов). Не во всех регионах на рассмотрение и заключение, на оценку контрольно-счетных органов отправляются местные региональные программы», – отметил Кудрин.

Также планируется наладить обмен опытом и информацией между Счетной палатой и контрольно-счетными органами в регионах.

Кроме того, в январе 2019 года будет разработана программа такого взаимодействия, которая, в частности, будет включать себя обучение аудиторов региональных контрольно-счетных органов работе с применением анализа больших данных.

Отметим, что в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос о целесообразности национальных проектов, что стране необходим «прорыв, новый технологический уклад», так как без этого «нет будущего».

С этой целью необходимо «нужно концентрировать имеющиеся ресурсы на важнейших направлениях развития».

«Как организовать работу? Просто так раздать деньги? Нацпроекты – это ясно поставленные цели», – заявил Путин.

Поэтому, пояснил президент, правительство придумало 12 национальных проектов.

Глава государства также прокомментировал высказывание Кудрина о стагнации экономики, заявив, что рост 1% в год был таким, когда нынешний глава Счетной палаты «был премьером правительства», потому «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива».

«Я, как правило, прислушиваюсь к рекомендациям Алексея Леонидовича, но с 2008 по 2018 рост экономики составил примерно 4,7%. Но давайте не будем забывать, что были и более высокие темпы роста, и спады, связанные с мировым кризисом», – добавил Путин.

Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.