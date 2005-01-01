Самую толстую и сварливую кошку Британии в четвертый раз вернули в приют

Толстую кошку по кличке Митци вернули в приют в британском Плимуте; уже четвертый хозяин отказался от питомицы весом в семь килограммов.

«Она немного устает от этого всего (постоянной смены хозяев – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказала британской газете The Daily Mail сотрудница приюта.

По ее словам, «сварливой» кошке нужен дом, в котором нет детей и каких-либо питомцев, так как Митци сложно с ними поладить.

Сотрудница приюта отметила, что если животному удастся сбросить вес, ситуация может измениться в лучшую сторону.

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