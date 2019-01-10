Кошка британского искусствоведа испортила картину XVII века

Британский искусствовед Бендор Гросвенор рассказал о том, как его кошка Падме испортила картину XVII века английского художника Джона Майкла Райта.

Он приобрел картину в 2015 году примерно за 6,7 тыс. долларов. По словам художника, картина «была в отличном состоянии, с оригинальной глазурью и удивительно сохранившимися деталями», пишет «Московский комсомолец».

Как сообщил Гросвенор, через некоторое время из-за перепадов температур при смене времен года картине потребовалась реставрация, во время которой кошка «прыгнула в центр картины» и повредила ее, передает Telegraph.

Восстановление картины, по оценке искусствоведа, обойдется примерно в ту же сумму, что и покупка.

«К сожалению, Падме – не фанат Райта и не сожалеет о своем поступке», – заявил он.