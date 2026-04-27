Туск заявил о создании «армады дронов» с помощью Украины

Туск: Польша реализует проект армады дронов при поддержке Украины и ЕС

Tекст: Вера Басилая

Варшава при поддержке Киева создаст «армаду дронов», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на конференции по безопасности и восстановлению Украины в Жешуве, передает ТАСС.

Премьер Польши отметил, что польский план будет реализован при технической поддержке и профессионализме украинских специалистов. Туск подчеркнул, что проект финансируется также из фондов Евросоюза.

По словам польского премьера, главная задача инициативы – добиться технологического превосходства над Москвой в области беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание в выступлении Туск уделил «тесному взаимодействию» с украинской стороной, а также международной поддержке.

Ранее Польша объявила о создании собственной «стены дронов» на восточных рубежах республики в рамках программы SAN. Эта программа предусматривает строительство системы комплексной защиты от БПЛА на границе с Белоруссией и Россией. Ожидается, что система будет полностью введена в эксплуатацию к концу 2027 года.

Ранее Дональд Туск заявил, что в ближайшие месяцы может начаться прямое вооруженное столкновение НАТО и Москвы из-за возможного отсутствия поддержки со стороны Вашингтона.

Эстония и Украина подписали соглашение о совместном производстве беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.