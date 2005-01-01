Военный летчик раскритиковал поисково-спасательную службу после крушения двух Су-34

Летчик-инструктор, майор ВВС в запасе Андрей Красноперов в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил удивление тем, что вертолеты, вылетевшие на поиск потерпевших крушение летчиков Су-34, не были способны поднять их на борт.

«То, что сейчас случилось, показало полную недееспособность нашей поисково-спасательной службы», – заявил летчик-инструктор, майор ВВС в запасе Андрей Красноперов.

Напомним, после столкновения 18 января над Татарским проливом двух Су-34 в ходе учебных полетов на поиски летчиков вылетели самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил. Один пилот был найден практически сразу и поднят на борт спасательного судна, тела двоих были обнаружены только к вечеру пятницы, поиски же четвертого летчика все еще продолжаются.

При этом как выживший летчик, так и погибшие были подняты на борт кораблей, несмотря на наличие аж двух поисково-спасательных вертолетов. Телеграм-канал «Взгляд человека в лампасах» объяснил это тем, что у Ми-8 среди штатного оборудования нет специальной лебедки, которой он мог бы поднять людей прямо из воды.

Андрей Красноперов удивился возникновению такой ситуации. «У службы спасения обычно есть специальный вертолет, на нем есть лебедка, на которой спасатель спускается, захватывает человека, карабином его пристегивает, если он не в сознании, и поднимает наверх. Для Ми-8 есть подобные лебедки в качестве допоборудования. Ставишь лебедку, она не мешает, это довольно маленькая штука – торчит такая штанга откидывающаяся. Что, трудно ее купить, поставить на все вертолеты, участвующие в спасательных операциях?» – подчеркнул эксперт, добавив, что это могло бы ускорить ход спасательной операции.

«В данной ситуации смерти этих летчиков должны поставить точку. Надо все-таки подумать и оснастить все поисково-спасательные вертолеты лебедками. Обучить людей, чтобы они могли брать этих летчиков с земли, из воды, с гор, из ущелья – откуда угодно. Иначе для чего эта система нужна – посмотреть на тела летчиков, как они утонули?» – резюмировал Красноперов.

Напомним, 18 января два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае и потерпели крушение. Пилоты катапультировались. Одного летчика спасли, его эвакуировали в Хабаровск. После крушения было возбуждено уголовное дело.