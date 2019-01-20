Посол Белоруссии дал прогноз по спору с Россией в нефтегазовой сфере

Белорусские власти убеждены, что Москве и Минску удастся урегулировать разногласия в нефтегазовой сфере, заявил посол республики в России Владимир Семашко.

Семашко в комментарии ТАСС сказал, что в конце года у России и Белоруссии «периодически возникают нефтегазовые вопросы, на фоне чего и возникает обострение». Он назвал этой плохой практикой.

«Но история показывает, что мы всегда находили возможности их урегулирования. Президент [Белоруссии Александр Лукашенко] во время последнего визита в Россию сказал, что мы серьезно продвинулись вперед в переговорном процессе, взаимопонимание углубилось, и в следующий раз мы решим эти проблемы. У президента есть абсолютная убежденность в этом», – подчеркнул он.

Комментируя сообщения об ухудшении отношений Москвы и Минска в последние месяцы, посол Белоруссии сказал, что «отдельные российские СМИ гипертрофировали известные расхождения в подходах двух стран».

Напомним, Россия и Белоруссия ведут переговоры по вопросу о работе белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, предусматривающего постепенное, в период с 2019 по 2024 годы, обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценивал свои потери в 11 млрд долларов за шесть лет и заявлял о желании получить компенсацию.