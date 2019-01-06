Белоруссия увязала потери от налогового маневра в России с погашением госдолга

При отсутствии «компенсации» потерь от налогового маневра в России Белоруссии придется изыскивать дополнительные средства для погашения госдолга, заявил министр финансов страны Максим Ермолович.

Ермолович напомнил, что бюджет Белоруссии сформирован «исходя из тех предположений, что компенсация налогового маневра не состоится», передает ТАСС.

«Мы понимаем, что будем изыскивать эти дополнительные средства и за счет бюджетной консолидации, и за счет поиска новых источников привлечения средств», – отметил глава минфина Белоруссии в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, власти республики традиционно не направляют доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в бюджет, «а эти средства являются источником для погашения обязательств по внешнему государственному долгу».

Напомним, на прошлой неделе, в конце декабря 2018 года, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели две встречи. Переговорам предшествовали резкие высказывания Лукашенко о ситуации с договоренностью по газу, а также о том, что Россию больше нельзя называть братским государством.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в чем суть противоречий между Россией и Белоруссией, а также разъясняла, о чем говорит молчание Путина и Лукашенко по итогам переговоров.