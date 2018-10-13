YouTube удалил комедию «Праздник» про блокадный Ленинград

Режиссер Алексей Красовский заявил, что его «черную комедию» про блокадный Ленинград «Праздник» удалили с YouTube.

«Миллион просмотров на ютубе теперь выглядит так», – написал он в своем Facebook.

На YouTube сообщается, что видео удалено за нарушения условий использования сервиса. Подробного объяснения удаления фильма пока нет, сообщил Красовский.

Фильм был опубликован на YouTube 3 января. Российские блогеры раскритиковали «черную комедию» про блокадный Ленинград под названием «Праздник».

Картина была раскритикована еще до ее выхода, однако Гильдия киноведов и кинокритиков вступилась за «Праздник».

Сюжет картины повествует о доме семьи Воскресенских, живущих на «особом положении»; ситуация в картине усугубляется тем, что сын Воскресенских привел в дом голодную девушку, а старшая дочь – неизвестного мужчину, за которого собирается замуж.

Режиссер уверен, что снял «местами черную, но чаще светлую и новогоднюю комедию».