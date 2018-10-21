Гильдия киноведов и кинокритиков вступилась за комедию о блокадном Ленинграде

Опубликовано открытое письмо Гильдии киноведов и кинокритиков России, касающееся скандала вокруг комедии «Праздник», действие которой разворачивается в блокадном Ленинграде.

Текст письма доступен на сайте гильдии.

Гильдия возмущена «участившимися нападками» на кинокартины, которые еще не были «показаны общественности».

Киноведы и кинокритики утверждают, что фильм режиссера Алексея Красовского рассказывает «не о блокаде Ленинграда, а о жизни некоторых привилегированных лиц в страшное время, когда другие жители города умирали от лишений».

В открытом письме говорится, что «нападающие на «Праздник» защищают советскую партийную элиту, жировавшую в самые тяжелые для народа годы».

В гильдии уверены, что создатели фильма понимают «значение и трагизм» блокады и не собираются «глумиться» над трагедией.

Гильдия киноведов и кинокритиков подчеркивает, что Конституция России запрещает цензуру, а «устанавливать нарушение законодательства» фильмом может только суд, как и решать «вопрос о выпуске спорных произведений в прокат».

Указывается, что «общественное обсуждение фильма допустимо лишь после его первого публичного показа».