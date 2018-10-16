Мединский сказал, откуда взялись деньги на комедию о блокадном Ленинграде

Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что картина «Праздник», действие которой разворачивается в блокадном Ленинграде, финансировалась не государством, а частными лицами.

«Фильм никто не видел, мы даже не знаем, снят ли он. Он снимается на частные деньги. Когда он будет снят, и соответствующие материалы будут сданы в Министерство культуры, будет принято решение, которое будет соответствовать действующему законодательству», – сообщил Мединский, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что картину снимет режиссер Алексей Красовский. Сбор средств на съемки осуществляется с помощью краудфандинга.

Красовский после обрушившейся критики попытался оправдаться, заявив, что жанр будет не «черной комедией», а «комедией местами «черную», но чаще светлую».

Красовский известен как режиссер фильма «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.