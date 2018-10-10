Режиссер Красовский попытался оправдаться за комедию о блокадном Ленинграде

Режиссер Алексей Красовский пояснил жанр фильма «Праздник», действие которого разворачивается в блокадном Ленинграде.

«Наш фильм о людях с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо. Сейчас пытаются доказать, что тогда привилегий не было, однако никто не борется с ними сейчас. Сражаются с людьми, пытающимися рассказать об этом», – пояснил Красовский, передает ТАСС.

Жанр картины он определил не как «черную комедию», а как «комедию местами «черную», но чаще светлую». Красовский добавил, что в фильме есть «сатира, комедия, драма, трагикомедия».

Картина рассказывает о живущей в блокадном Ленинграде «на особом положении» привилегированной семье, которая собирается встречать Новый год. Совмещение комедийного жанра и одной из самых трагических страниц отечественной истории вызвало неоднозначную реакцию общества. Так, актриса Мария Кожевникова заявила, что возмущена идеей снять черную комедию о блокадном Ленинграде.

Картину планируется завершить и подготовить к прокату в 2019 году.