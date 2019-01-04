Блогеры отреагировали на скандальный фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде

Российские блогеры поделились впечатлениями от просмотра «черной комедии» про блокадный Ленинград под названием «Праздник».

Автор телеграм-канала «Доктор прописал» после просмотра картины назвал фильм пустышкой.

«Предчувствия не обманули – фильм-пустышка с набором штампов и банальностей. Иного варианта привлечь к нему внимание, кроме как спекулировать на теме «блокадного Ленинграда», у создателей не было. В общем, можно найти нечто общее с «Матильдой» – шума много, а по факту ерунда какая-то», – высказался он.

Журналист Олег Кашин в своем телеграм-канале провел параллели между «Праздником» и видеоклипом Аллы Пугачевой «Иван Иваныч», указав на последний куплет песни. Также он обратил внимание на то, что режиссер ленты Алексей Красовский удалил ссылку на фильм из-за трагических событий в Магнитогорске. Стоит отметить, что фильм по-прежнему доступен на Youtube.

Публицист и переводчик Дмитрий Пучков в своем разборе картины с историком Егором Яковлевым заявил, что «Праздник» – это абсолютная «бредятина». «Вы что такое показываете? Зачем это? Для кого?», – задался он вопросом в ролике. Он отметил, что в картине не самые удачные шутки. «Погрузимся в бездну цинизма. Ладно бы там были смешные шутки. Там нет ни одной шутки, от которой хотелось бы засмеяться», – добавил Пучков.

Напомним, трейлер фильма был опубликован 25 декабря. В октябре Гильдия киноведов и кинокритиков вступилась за «Праздник» и заявила, что «нападающие на «Праздник» защищают «советскую партийную элиту, жировавшую в самые тяжелые для народа годы».

Министр культуры Владимир Мединский заявлял, что картина финансировалась не государством, а частными лицами.

Напомним, сюжет картины повествует о доме семьи Воскресенских, живущих на «особом положении»; ситуация в картине усугубляется тем, что сын Воскресенских привел в дом голодную девушку, а старшая дочь – неизвестного мужчину, за которого собирается замуж.

Сам режиссер назвал свой проект «местами черной, но чаще светлой и новогодней комедией».