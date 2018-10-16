В Сети опубликовали трейлер черной комедии о блокадном Ленинграде

Трейлер фильма режиссера Алексея Красовского «Праздник» о блокадном Ленинграде опубликован в сети.

«Эмпирическим путем установлено: если заливать трейлер вечером, когда хейтеры ушли с работы, то никакого караула не будет. апд. он начинается ровно в 12», – прокомментировал Красовский в Facebook.

Действие фильма проходит в доме семьи в Ленинграде, которая живет на привилегированном положении. В ленте снимались Алена Бабенко, Ян Цапник, Анфиса Черных, Тимофей Трибунцев, Павел Табаков, Ася Чистякова.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский сообщал, что картина создавалась не на деньги государства, а с помощью частных вложений.

В октябре Гильдия киноведов и кинокритиков вступилась за этот фильм и заявила, что «нападающие на «Праздник» защищают «советскую партийную элиту, жировавшую в самые тяжелые для народа годы».